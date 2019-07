Un caso di chikungunya in città, ordinata la bonifica

NOVI LIGURE — Un caso di chikungunya – una pericolosa malattia virale trasmessa all’uomo dalle zanzare – è stato registrato in una persona residente a Novi Ligure. Ne ha dato comunicazione l’Asl al sindaco Gian Paolo Cabella. La chikungunya è una malattia caratterizzata da febbre e forti dolori; il termine in lingua makonde significa «ciò che contorce» e fu impiegato per la prima volta durante un’epidemia in Tanzania nel 1952, a causa dei dolori alle articolazioni tali da limitare i movimenti dei pazienti, che quindi tendono a rimanere assolutamente immobili.

Per correre ai ripari, il sindaco ha emesso un’ordinanza urgente «a tutela della salute e dell’igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili attraverso la puntura di insetti vettori» (zanzara tigre) e questa sera, dalla mezzanotte alle 3 del mattino, saranno eseguiti dall’istituto Ipla di Torino dei trattamenti di disinfestazione nel Parco Castello e in zone limitrofe. «Naturalmente saranno adottate tutte le misure necessarie per la tutela dell’incolumità pubblica», riferiscono dal Comune.