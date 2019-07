Giovani videomaker si sfidano sulla vita in bicicletta

NOVI LIGURE — Un contest per giovani video maker dedicato al mondo delle due ruote: lo ha indetto l’amministrazione comunale di Novi Ligure nell’ambito del progetto “La volata del XX secolo”. Il concorso si chiama “Vivinbici: un video per vivere in bicicletta” che ha l’obiettivo di scoprire le relazioni che si intrecciano tra la bici intesa come oggetto e la bici intesa invece come simbolo di emancipazione, di integrazione sociale, di salute e di sostenibilità ambientale.

Il contest è aperto a tutti i giovani dai 14 ai 35 anni e la partecipazione, completamente gratuita, può essere singola o in gruppo nel rispetto dei limiti d’età da parte di tutti i soggetti partecipanti.

Per aderire basta realizzare un video della durata massima di 90 secondi (inclusi eventuali titoli di coda) attinente al tema del progetto e mandare all’indirizzo email informagiovaninovi@gmail.com la domanda di partecipazione compilata in tutte le sue parti e sottoscritta in originale, con allegata fotocopia del documento di identità. La scadenza è fissata al 30 settembre. È possibile scaricare la domanda di iscrizione sul sito www.comune.noviligure.al.it sezione bandi di concorso.