Cantieri aperti in città: il calendario delle asfaltature

ALESSANDRIA - Cantieri aperti, in settimana, per le asfaltature in vari punti della città. Qualche disagio in arrivo per residenti e commercianti, dunque, ma anche (finalmente) interventi per sanare situazioni di criticità più volte segnalate.

Vediamo dunque il cronoprogramma dei lavori.

- 29-30 luglio

via Pontida

- 30/31 luglio

via Savonarola (tratto da via Mazzini a corso Lamarmora), via San Pio V (tratto da via Savonarola a via 1821) e via San Dalmazzo/via Santa Caterina da Siena (tratto da via Savonarola a spalto Marengo)

- 1/2 AGOSTO

via Plana (tratto da via Mazzini a corso Lamarmora) e via 1821 (tratto da via Mazzini a corso Lamarmora)

- 5/6 AGOSTO

via Venezia (da via Mazzini a via San Pio V; primo tratto via Venezia/via S.Caterina da Siena - secondo tratto via Santa Caterina da Siena/via San Pio V)