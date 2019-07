Caso Bibbiano: in 350 alla camminata

ALESSANDRIA - In 350 almeno alla camminata, ieri sera, con partenza da piazzetta della Lega per chiedere giustizia dopo i fatti di Bibbiano, il paese emiliano al centro dell’inchiesta ‘Angeli e demoni’; le indagini hanno messo in evidenza gravi irregolarità nell’affido di 6 bambini da parte dei servizi sociali (e non soltanto). Attualmente sono 29 gli indagati e 11 le misure cautelari; coinvolti anche personaggi del mondo della politica.

La manifestazione di ieri è stata organizzata da Lucia Eliana Sarmentino e Barbara Tettei, mamme «profondamente colpite» da quanto accaduto. «Speriamo nel nostro piccolo di far arrivare la nostra voce a quelle famiglie a cui sono stati portati via i bambini ingiustamente» hanno detto le promotrici dell’evento, che ha avuto il sostegno (a titolo personale) del vicesindaco Davide Buzzi Langhi, del presidente del Consiglio comunale Emanuele Locci, del capogruppo di Fratelli d’Italia, Piero Castellano, e del consigliere comunale di Forza Italia, Carmine Passalacqua, che è anche autore delle foto che pubblichiamo.