Maxi rissa, poi si sentono degli spari

ALESSANDRIA - Violenta rissa questa sera in via della Santa, al quartiere Cristo. Sul posto agenti delle Volanti e ambulanze del 118. La Polizia sta ancora accertando cosa abbia scatenato la furia di un gruppo di persone.

Di certo, al momento, si sa che all’ospedale sono finiti in tre. Due per i postumi delle botte, uno per una ferita. Nessuno sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto si sono sentiti degli spari. La Polizia sta effettuando controlli e perquisizioni, anche nell’abitazione di una delle persone coinvolte. Non è ancora chiaro se i colpi siano stati sparati da un’arma o da una scacciacani.

Per strada si sono riversate molte persone, altre hanno assistito dai balconi.