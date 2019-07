Concluso il pellegrinaggio a Lourdes

Sono rientrati nella notte i circa quattrocento pellegrini che dalla diocesi di Tortona hanno svolto il consueto viaggio a Lourdes, organizzato come ogni anno dall’Oftal per fine luglio.

La folta delegazione tortonese è partita nella serata di venerdì 26, effettuando un viaggio notturno in pullman, per arrivare il mattino seguente ed essere raggiunto da un altro centinaio di pellegrini dalla diocesi, arrivati in aereo. Il viaggio verso la località pirenaica è stato organizzato con nove pullman tra i quali due barellati e tre con dispositivi modello ambulanza che hanno portato circa trecentocinquanta pellegrini, oltre alla quarantina di persone in arrivo in aereo.

Presente anche il vescovo Vittorio Viola per la catechesi di chiusura, in basilica, martedì appena prima della partenza per il viaggio di ritorno.