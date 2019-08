L'inconfondibile figura di Umberto Eco illumina piazza Vittorio Veneto

Si è tenuta mercoledì 31 luglio l'inaugurazione dell'opera di Marco Lodola dedicata a Umberto Eco, avvenuta nell'ambito dell'ultimo appuntamento della ventesima stagione de "La Milanesiana", il festival ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi, presente alla serata. Insieme a lei il famoso critico d’arte Vittorio Sgarbi, lo scrittore Roberto Cotroneo, amico e biografo di Eco, il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco e Luciano Mariano, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria che ha commissionato l'opera. “Una statua luminosa dedicata a una mente che ci illumina” hanno detto gli ospiti della serata. Cotroneo e Sgarbi hanno discusso dell'idea di intitolare a Eco il liceo classico Plana, dove lui stesso aveva studiato. Favorevole all'idea lo scrittore, contrario il critico d'arte. “Una fama non deve scalzarne un'altra – ha detto Sgarbi – e anche Eco non avrebbe voluto. Meglio dedicargli un monumento nuovo, per dimostrare che la città vuole ricordarlo, senza cancellare il nome già esistente di una scuola”.

A conclusione degli interventi degli ospiti, e prima dell'accensione del monumento, il concerto della band ‘eXtraLiscio’.