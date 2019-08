Ordine infermieri: buco nei bilanci? Dove sono finiti i soldi?

ALESSANDRIA - L’Ordine degli infermieri di Alessandria è nell’occhio del ciclone: salta la votazione dell’approvazione del conto consuntivo del 2018 e il preventivo del 2019. Non c’è l’approvazione dei Revisori.

Dall’interno sarebbero state rilevate criticità. Una denuncia parla di incongruità contabili: la situazione dovrà essere chiarita dagli inquirenti. Si dovranno dare risposte, in sostanza, su presunte spese non deliberate dal Consiglio, e che non avrebbero beneficiato neppure del mandato del tesoriere.

L’Ordine nazionale sta valutando la situazione alessandrina. Sotto la lente di ingrandimento il 2018 e parte del 2019.

«Stiamo mettendo in opera tutto quanto è in nostro potere per poter far emergere al massimo della chiarezza quanto è accaduto - interviene Annamaria Galleani, presidente in carica da poche settimane - Nel frattempo stiamo lavorando per mantenere aperto l’Ordine come chiesto da Roma, e senza esimerci dalle nostre responsabilità».