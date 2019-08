Petali e pennelli, Anna Gozzo in mostra a Spazio Arte

GAVI — Eleganza, raffinatezza formale e note fiabesche distinguono la personale pittorica “Petali e Pennelli”, che sarà in mostra alla galleria Spazio Arte di Gavi nel mese di agosto. Protagonista della rassegna sarà l’opera della novese Anna Gozzo, finalmente in esposizione nella saletta in Galleria delle Chiacchiere, personalità creativa ben nota per la fortunata attività di artista decoratrice specializzata nelle realizzazioni floreali. La giocosa allitterazione nel titolo dell’evento associa dunque due filoni espressivi da sempre centrali nella vita professionale e artistica di questa autrice: i fiori, con le creazioni e gli allestimenti di pregio per eventi, cerimonie e vetrine. E la pittura.

La piccola associazione gaviese ospiterà alcuni dipinti, per lo più acquerelli, in particolare dedicati ai fiori e connotati dalla cura per gli accostamenti cromatici e gli effetti di sfumato dinamismo spaziale e coloristico. La pennellata “grafica” di Anna Gozzo si muove con leggerezza sulle forme, quasi a riprodurre il palpito d’ali di farfalle sulle corolle e l’autrice, nella scelta dei soggetti e delle linee vaporose ci ricorda un mondo di fiabe semplice e libero, popolato di fate protettrici della flora e delle sue meraviglie.

Di rilievo, il curriculum artistico di Anna Gozzo, con alle spalle studi approfonditi nel settore – Scuola Internazionale d’Arte Floreale Ontoflos di Brescia, Edfa di Genova, Accademia Vetrinistica Italiana di Milano – annovera il secondo premio al concorso vetrine Novi in fiore 2002, le mostre collettive a Milano per Amnesty International allo Spazio Sirin 2003 e all’Arte Navigli 2004, la partecipazione ai Percorsi d’Arte di Novi Ligure dal 2002 al 2011 e la personale al Museo Etnografico C’era una volta di Alessandria 2010.

Tra le collaborazioni, le illustrazioni al libro sul dialetto novese di Gian Luigi Bailo, la realizzazione del Logo Novi in Centro per Novinterzapagina e le illustrazioni del volume “Management e golf” dello scrittore novese Lorenzo Oggero. Inaugurazione oggi, sabato 3 agosto alle 17.00. La mostra rimarrà aperta fino al 25 agosto, da giovedì a domenica, orario 16.00-19.00. Entrata libera.