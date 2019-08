Geirino: una piscina di risate!

Una serata piacevole all'insegna del buon umore quella che si è vissuta al Geirino per l'esibizione di “Marta e Gianluca” in due popolari comici televisivi “inventori” di una particolarissima interpretazione degli “speed date”. Nell'accattivante location della piscina, allestita per l'occasione, i due attori hanno saputo intrattenere e divertire il pubblico molto numeroso con i loro sketch. L'appuntamento era inserito nel ciclo “Ovada che ride” che ripartirà a settembre con lo spettacolo di Antonio Ornano. (foto di Lucia Bianchi)