Rivalta Bormida, esplosione in casa: muore un uomo di 85 anni

RIVALTA BORMIDA - Un forte rumore poi il drammatico epilogo. Nino (Stefano) Pesce, 85 anni di Rivalta Bormida, ha perso la vita per l'esplosione, probabilmente, della caldaia della sua abitazione di via Paolo Bocca, appena fuori paese. Il fatto è avvenuto nella tarda serata di domenica. Con lui anche la moglie Angela che, fortunatamente, non è stata coinvolta nella deflagrazione. Sul fatto stanno indagando i Carabinieri e i Vigili del Fuoco che dovranno accertare la natura del fatto. Non si esclude, al momento, un crollo strutturale.