Scontro all’incrocio tra un’auto e una Vespa

ALESSANDRIA - Incidente stradale verso le 13, l’urto è avvenuto tra una Vespa e un’auto. Sembra che la vettura stesse percorrendo via 1821, mentre il mezzo a due ruote stesse arrivando da via Santa Caterina da Siena. Sul posto due ambulanze del 118 e una pattuglia della Polizia Municipale. Un uomo e una donna che viaggiavano sulla Vespa sono stati trasportati al pronto soccorso.

A dare l’allarme è stata Kateryna Chaplynska (nella foto dietro al bancone dell’esercizio) del negozio di alimentari che si trova proprio in quell’angolo: ‘Ho sentito il rumore, sono corsa fuori e ho chiamando subito l’ambulanza’. La dinamica dell’accaduto è in via di accertamento.