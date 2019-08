Il Piemonte 'da bere' premiato oltremanica

ALTAVILLA - Nuovo "triplo" riconoscimento per la distilleria monferrina Mazzetti d'Altavilla. L'azienda dei “Distillatori dal 1846” ha ben figurato all’International Wine & Spirit Competition, prestigioso concorso britannico.

Medaglia d'argento per il Bitter e doppio bronzo per l’Amaro Gentile e per la 1789 Grappa di Barolo Bourbon Finish.

Un successo per la nuova linea degli “Originali”, rilanciata quest’anno da Mazzetti d’Altavilla e comprendente due amari, un bitter e un gin che ripropongono antiche ricette con la scelta di bottiglie ed etichette storiche.

I premi da oltre Manica si aggiungono a diversi altri riconoscimenti ottenuti nella prima metà dell’anno.