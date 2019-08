Piazza della Libertà, la sosta è gratis... grazie ad un guasto

ALESSANDRIA - E alla fine, tutti escono gratis. Mercoledì mattina, Alessandria, piazza della Libertà. Un guasto alle casse automatiche causa una lunga coda di utenti, in attesa di pagare per uscire dall'area blu.

Al che, gli addetti al servizio hanno adottato la soluzione più semplice e gradita: alzare la sbarra e "liberare" gli automobilisti che così non hanno pagato la sosta. Della serie: non tutti i mali vengono per nuocere. Però...