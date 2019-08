Chiesetta di via Guasco: il 15 agosto visite guidate con il Fai

ALESSANDRIA - Giovedì 15 agosto dalle 9 alle 12 la Delegazione Fai locale aprirà, come ogni anno, la Chiesa della Beata Vergine Assunta di via Guasco. L'apertura sarà curata da Silvio e Mariangela Pesce che da sempre, a nome del Fai e della proprietà, vogliono mostrare alla comunità questo piccolo, importante e amato gioiello alessandrino. “Invitiamo tutti coloro che sono in città a visitare la chiesetta e sentire la sua importante storia" dice Ileana Gatti Spriano, Capo Delegazione del Fai Alessandria.