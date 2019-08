Natale 2019: il Comune pensa agli allestimenti

ALESSANDRIA – Si avvicina Ferragosto e in Comune si pensa già al Natale con alcune iniziative che possano rendere la città più attrattiva e accogliente. La Giunta Comunale ha approvato una nota informativa del Settore Sviluppo Economico, Marketing territoriale, Sanità Ambiente, Protezione Civile, Commercio e Turismo del Comune di Alessandria con cui sono state proposte alcune idee, ricorrenti o a carattere di novità per caratterizzare la città nel periodo natalizio.

A seguito della particolare situazione finanziaria che l’Ente sta attraversando e che determina la necessità di contenere la spesa pubblica, ma per garantire comunque la realizzazione di allestimenti idonei e necessari per il periodo delle festività, la Giunta Comunale ha approvato la pubblicazione di due bandi che consentano di realizzare efficacemente gli interventi necessari con il coinvolgimento operativo di soggetti pubblici e privati. I bandi riguarderanno l'organizzazione del Villaggio di Natale e l'allestimento degli effetti luminosi scenografici per l’illuminazione dei luoghi più significativi del centro.

Quest’anno si pensa di organizzare un Villaggio di Natale in corso Crimea, lungo il viale dei giardini pubblici. Sarà attivata una procedura ad evidenza pubblica per individuare il soggetto attuatore e organizzatore del nuovo progetto di Villaggio di Natale con la pubblicazione di un avviso sulle piattaforme istituzionali.

E sempre con una procedura di evidenza pubblica il Comune si propone di individuare soggetti pubblici e privati possano essere interessati a realizzare o sponsorizzare, totalmente o in parte, allestimenti luminosi scenografici come figure luminose 3D, fari luminosi decorativi per l’illuminazione dei luoghi più significativi della città.

Il rapporto tra l’Amministrazione Comunale e gli sponsor sarà disciplinato da uno specifico accordo di sponsorizzazione, ai sensi della vigente normativa e del Regolamento per la disciplina delle sponsorizzazione e/o accordi di collaborazione del Comune.

“Non vogliamo farci trovare impreparati perché nonostante il difficile periodo che la nostra città sta attraversando sul fronte dei conti dell’Ente, è necessario mettere in campo tutte le soluzioni possibile per offrire ai nostri concittadini e a quanti avranno occasione di visitare Alessandria nelle festività, il miglior programma possibile– ha commentato l’assessore al Commercio, Turismo e Marketing Territoriale, Mattia Roggero -. La soluzione di un partenariato pubblico/privato ci è sembrata vincente in quest’ottica e pertanto, a breve, verranno proposti questi due bandi. Il primo, per il Villaggio di Natale che, quest’anno, come elemento di novità, andrà a collocarsi nei giardini di corso Crimea anziché in piazza Libertà, come di consueto per andare a rivitalizzare un’area centrale della nostra città, comoda al centro e ai servizi. Con il secondo bando vogliamo puntare sulla valorizzazione dell’impianto coreografico cittadino con la valorizzazione dei luoghi più significativi del nostro centro. Speriamo in un riscontro positivo da parte dei soggetti interessati”.