Sterpaglie a fuoco a Ticineto, intervengono i pompieri

TICINETO - E' stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco di Casale ieri pomeriggio alle 17 a Ticineto per domare le fiamme divampate - per cause probabilmente dolose - a un cumulo di rami e sterpaglie accumulati in un campo incolto alle spalle del cimitero. Non è la prima volta che l'area è interessata da un rogo.