Trasporto alunni di viale Kennedy, dal ministero conferma degli aumenti

TORTONA - L'intervento del ministro dell'Istruzione conferma indirettamente la decisione dell'amministrazione comunale circa l'equiparazione delle tariffe del trasporto scolastico della linea atipica per la sede inagibile del compensivo B di Viale Kennedy a quelle delle linee di scuolabus ordinarie. Il ministro Marco Bussetti ha infatti emesso una pronuncia in un comma del Decreto Scuola, che sarà pubblicato nei prossimi giorni sulla Gazzetta Ufficiale con la quale scioglie i residui dubbi su quanto aveva dapprima manifestato nel suo parere la corte dei conti.

“Il servizio scuolabus avrà gli stessi costi dello scorso anno, senza alcun aumento, usufruendo anche delle eventuali agevolazioni su base Isee - sottolinea il sindaco Federico Chiodi - Nell'ambito di questo servizio rientra anche la 'linea atipica' da viale Kennedy a via Bonavoglia per gli studenti del comprensivo Tortona B, in attesa che venga ripristinato il polo scolastico nel quartiere San Bernardino. Nel frattempo, comunque, l'amministrazione sta valutando soluzioni diverse per il futuro, in considerazione del fatto che il contratto per la gestione del servizio con Arfea è in scadenza: siamo già in contatto con la nuova proprietà sia per quanto riguarda gli scuolabus, sia per il trasporto pubblico in città e frazioni. Ma stiamo considerando anche nuove possibilità insieme ai Comuni confinanti con Tortona che potrebbero collaborare per trovare una soluzione d'ambito che consenta l'ottimizzazione territoriale del servizio”.