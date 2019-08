Rave party nel Casalese? Scatta la task force

CASALE - La notizia che nel Casalese alcuni gruppi si stiano organizzando per dar vita a un rave party ha fatto scattare controlli a tappeto. I Carabinieri, diretti dal capitano Christian Tapparo, sono scesi in campo con una serie di posti di blocco e verifiche a tappeto proprio per mettere in sicurezza la zona.

La task force è già iniziata e durerà per alcuni giorni.

L’ultimo raduno si è tenuto lo scorso giugno nei pressi di Terranova, sulla sponda sinistra del Po. Hanno partecipato migliaia di persone provenienti da tutta Europa, soprattutto Spagna e Francia. Si tratta di raduni abusivi che hanno scatenato le proteste sia di Alessandrini che di Casalesi.