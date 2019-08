Festa per i 50 anni dei Fab

LERMA - Facevano parte di una scena musicale molto ricca, sull'onda del successo degli “Scooters”, “I fab” gruppo nato alla fine degli anni '60 che si esibì per qualche anno in giro per l'Italia. Il nome risentiva chiaramente dell'influenza che i Beatles ebbero su tanti giovani appassionati di musica di quel periodo. La particolarità del complesso era quella di unire agli strumenti classici, chitarra, basso e batteria, anche una sezione di fiati. Si ritroveranno per festeggiare i loro 50 anni in una serata organizzata a Lerma per domani sera, domenica 11 agosto. «Proporremo – spiega Claudio Palli, membro del gruppo – il repertorio dell'epoca. Musica di Lucio Battisti, Fabrizio De Andrè e Otis Redding con un grande rispetto per gli arrangiamenti originali. Per noi è anche l'occasione di rivederci dopo tanti anni e ricordare un periodo molto attivo: suonavamo anche tre volte in un fine settimana. Come noi tante altre formazioni di musicisti locali». Accanto alla voce solista Aloys Rutakamize, fanno parte de “I fab” anche Claudio Palli e Claudio Merlo (chitarra), Mino Merlo (basso ), Mauro Pastore (batteria), Diego Limberti (tromba), Mauro Ferrari (sax contralto), Aldo Bertin (sax tenore). Aprirà la serata, organizzata dalla Società Filarmonica di Lerma, l'esibizione del gruppo Around69. La musica sarà alternata con narrazioni di aneddoti e situazioni della vita del paese a cura di Paolo Repetto e Silvio Saffioti. Dalle 19.00 sarà allestito un aperitivo, al termine del concerto una raviolata a cura della Pro Loco di Lerma.