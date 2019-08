Ferragosto sul fiume a Casale

CASALE - Continuano anche nella settimana di Ferragosto gli eventi di Energica on the River, palinsesto di appuntamenti organizzato da Energica in collaborazione con il Comune di Casale Monferrato alla passeggiata del Lungo Po, illuminata dal tramonto da un meraviglioso caleidoscopio di luci e colori.

Mercoledì 14 agosto dalle ore 21.30 fino alle ore 24.00 Esibizione Banda Folkloristica Amish. Presenti servizio di ristorazione, cuban drink cocktail.

Giovedì 15 agosto dalle ore 21.30 fino alle ore 24.00 Combo Jazz in collaborazione con Le Muse (Swing). Presenti servizio di ristorazione, cuban drink cocktail.

Sabato 17 agosto dalle ore 21.30 fino alle ore 24.00 Duo Crocco/Negruzzo in collaborazione con Istituto Soliva (Dal musical al tango). Presenti servizio di ristorazione, Vendita gelati e Cuban drink cocktail.