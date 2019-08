Le offerte del Centro per l'Impiego

LAVORO - Le offerte di lavoro attive presso il Centro per l'Impiego di Alessandria.

Azienda privata ricerca addetta/o alla vendita torte e dolciumi

Mansioni: la risorsa svolgerà la mansione di addetta/o alla vendita torte e dolciumi. Requisiti: in possesso del corso SAB (somministrazione alimenti e bevande). Esperienza preferibile. Sede di lavoro: Alessandria. Tipologia di inserimento: inizialmente contratto a tempo determinato della durata di un mese, full time. Modalità di candidatura: gli utenti interessati all'offerta dovranno mandare il proprio curriculum vitae aggiornato alla mail: agasi1971@mail.ru



Azienda privata ricerca addetti/e al banco

Mansioni: la risorsa si occuperà di svolgere la mansione di banconista Fast Food: addetto/a al ricevimento clienti e preparazione ordini, compresa gestione cassa. Requisiti: flessibilità e disponibilità a lavorare part time, su turni giornalieri e notturni, durante i week end e giorni festivi. Diploma di scuola superiore. Età compresa fra i 20 ed i 30 anni. La conoscenza di un’altra lingua oltre l’italiano sarà considerato requisito preferenziale. Ottime doti relazionali. Orientamento al team working. Sede di lavoro: Alessandria. Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Prima dell’assunzione verrà offerto un percorso di formazione specifica. Modalità di candidatura: i candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio curriculum vitae aggiornato alla mail: maria@kairos-srl.it

Azienda privata ricerca referente di negozio telefonia Alessandria

Mansioni: La risorsa svolgerà la mansione di referente di negozio all’interno del reparto telefonia presso un punto vendita di elettronica di consumo di Alessandria e si occuperà di promozione e vendita dei servizi di Vodafone, nello specifico della contrattualizzazione e vendita di servizi telefonici, linee fisse e dispositivi elettronici ad essi abbinati. Requisiti: si richiede una certa passione e conoscenza del mondo smartphone/tablet/pc e disponibilità a lavorare 6 giorni a settimana (weekend compreso). Preferibile esperienza pregressa nel settore Telefonia e/o Servizi. Sede di lavoro: Alessandria. Tipologia di inserimento: Si offre un contratto di lavoro CCNL, previo superamento del periodo di prova. La retribuzione mensile prevede una parte fissa e una variabile, corrispondente alle provvigioni sulle vendite. Si garantisce formazione attiva e immediato inserimento nel team di lavoro. Modalità di candidatura: inviare CV e candidature con specifiche sulle eventuali esperienze pregresse nel settore a: selezioni.vodafone@sintesipromotions.it

Azienda privata ricerca ausiliario/a alla vendita

Mansioni: la risorsa svolgerà il tirocinio all'interno di un piccolo supermercato e si occuperà di allestimento e rifornimento scaffali, controllo prezzi, conformità e scadenze, pulizia giornaliera della propria postazione di lavoro, Requisiti: età 18/29 anni, patente b e autonomia negli spostamenti. Si richiede serietà, puntualità e voglia di apprendere. Sede di lavoro: vicinanze di Alessandria - paese a una decina di km da Alessandria. Tipologia di inserimento: tirocinio di inserimento lavorativo con indennità mensile di 600 euro. Modalità di candidatura: gli utenti interessati all'offerta dovranno mandare il proprio curriculum vitae aggiornato alla mail info.cpi.alessandria@agenziapiemontelavoro.it indicando nell'oggetto il codice dell'offerta 8573 o la mansione ricercata "ausiliario/a alle vendite".

Azienda privata ricerca 2 infermieri

Mansioni: la risorsa si occuperà di svolgere la mansione di infermiere addetto/a gestione servizio infermieristico per anziani autonomi e parzialmente autonomi in struttura residenziale per anziani, Requisiti: laurea in scienze infermieristiche, in possesso di patente B automunito. Sede di lavoro: Alessandria. Tipologia di inserimento: contratto a tempo indeterminato part time. Modalità di candidatura: gli utenti interessati all'offerta dovranno mandare il proprio curriculum vitae aggiornato alla mail: personale@coopservizi.net

Il Centro per l'Impiego offre alle famiglie la possibilità di aprire ricerche di personale per badanti, attingere all’elenco di personale Oss e svolgere colloqui conoscitivi per scegliere il personale maggiormente idoneo alle proprie necessità, il servizio è gratuito.

Il Centro per l’Impiego di Alessandria osserva il seguente orario: tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, dalle 8.45 alle 12.30. Il lunedì e il martedì pomeriggio l’ufficio rimarrà chiuso al pubblico (riceverà solo su appuntamento), via Cavour, 17 - tel. 0131/254671.