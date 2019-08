Chiusi dopo il nubifragio i giardini di Casale

CASALE - Il Comune di Casale Monferrato, in seguito al forte nubifragio abbattutosi sulla città nella giornata di ieri, lunedì 12 agosto, ha disposto, attraverso un'apposita ordinanza, la chiusura - per ragioni di sicurezza - dei giardini pubblici della stazione ferroviaria.

L'area è stata interessata dalla caduta di diversi alberi e il danneggiamento di molti altri. Per questo motivo, in attesa che la zona venga controllata e messa in sicurezza, si vuole tutelare la sicurezza dei cittadini.

Ai giardini, fino a nuova disposizione, potrà accedere solo il personale addetto alle indagini, alle manutenzioni e operazioni di messa in sicurezza.