La musica di De andrè celebra il dolcetto

CARPENETO - Le note struggenti di Folaghe, uno dei pochissimi brani strumentali di Fabrizio De Andrè, hanno salutato il sorgere del sole tra le vigne di “Rocco di Carpeneto”. Più di duecento spettatori si sono lasciati cullare dalle note dei Dodecacellos per la prima edizione di “Buongiorno Dolcetto”, il concerto alle prime luci del giorno organizzato da Enoteca Regionale e Consorzio dell'Ovada docg per celebrare il ferragosto dell'anno dedicato al rosso delle nostre colline. Il gruppo di violoncelli ha eseguito musiche di Nino Rota, Ennio Morricone e, come detto, del grande cantautore genovese scomparso nel 1999. Più di 130 i partecipanti alla camminata organizzata dal Cai da Rocca Grimalda fino alla sede del concerto. Sullo sfondo il cielo della vigne tra Carpeneto e Rocca, impreziosito dalle prime luci del giorno.