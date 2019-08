Una gita per riscoprire la diga

MOLARE - Per tutti gli ovadesi “salire” verso la ciò che rimane della diga di Molare rappresenta un viaggio a ritroso in una memoria dolorosa che appartiene a parenti e amici. La storia di quanto successo il 13 agosto 1935 l'abbiamo raccontata qualche giorno fa. Il prossimo 25 agosto, fine settimana dedicato alla sagra del Polentone che sa sempre anima il paese “oltre Orba”, si terrà una gita dal titolo “Diga di Molare – Una storia da ricordare”. Si tratta di una passeggiata adatta a tutti alla scoperta dell'imponente struttura costruita dall'uomo, incastonata in una natura ancora oggi selvaggia. Ritrovo ore 9.30 presso la piazza del Municipio del paese. Prenotazione entro il 24 agosto telefonando al 3478300620. La quota di partecipazione è al costo di 5 euro.