Miss Mamma, ora Valeria può sognare la corona

ANDORA - L’alessandrina Valeria Simonetti, 35 anni, strumentista di sala operatoria con la passione per il ballo sposata da nove anni con Massimiliano - e mamma di Andrea e Alessio, di 7 e 4 anni - è la vincitrice della selezione di Andora per ‘Miss Mamma Italiana 2020’.

Curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti, la corsa alla fascia di ‘mamma più bella’ sostiene anche ‘Arianne’, l’associazione nazionale onlus per la lotta all’endometriosi, malattia progressiva e invalidante, ancora poco conosciuta, che colpisce oltre 3 milioni di donne italiane in età fertile.

Ad Andora, dunque, nella suggestiva cornice del Molo Thor Heyerdahl, sono state sedici le mamme partecipanti che, oltre a sfilare in passerella con abiti eleganti, hanno cantato, ballato, illustrato ricette gastronomiche, oltre a cimentarsi in esercizi ginnici e in prove creative ed artistiche, coinvolgendo pure marito e figli.