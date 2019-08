Alla Nuova Casale la prima sessione atletica della nuova Novipiù

CASALE MONFERRATO - Martedì, alla Nuova Casale, si è radunata la Novipiù per la prima seduta atletica della nuova stagione. Volti rilassati e sorridenti per una sgambata che ha aperto la lunga e intensa preparazione in vista del campionato che comincerà ad Agrigento il 6 ottobre. Foto di Enzo Conti