Le pubblicità nascoste nei film svelate da Mulas e Della Casa

VOLTAGGIO — Appuntamento questa sera a Voltaggio con Steve Della Casa ed Efisio Mulas, che alle 21.30 saranno sul sagrato della chiesa per il primo appuntamento di “Attraverso festival”. Sarà una conferenza spettacolo, ad ingresso libero, con i due conduttori di “Hollywood party”, la popolare trasmissione di Radio Rai Tre dedicata al mondo del grande schermo.

L’incontro, intitolato “Vite vendute”, analizzerà in maniera divertente alcuni casi di pubblicità occulta presenti nelle pellicole cinematografiche italiane degli anni Sessanta, Settanta e Ottanta. A differenza di quanto accade oggi, un tempo la pubblicità nei film non aveva regole e non era considerate un pratica. Nonostante ciò avveniva comunque.

Della Casa e Mulas presenteranno al pubblico una divertente carrellata di casi per vedere come grandi nomi del nostro cinema (Marcello Mastroianni, Nino Manfredi, Nanni Moretti, Johnny Dorelli, Tomas Milian, Enzo Cannavale…) si sono arrangiati per realizzare quelle pubblicità, versando noti liquori in bicchieri di cristallo, prendendo in mano pacchetti di sigarette di specifiche marche o entrando in determinati locali di città italiane. Storie divertenti, retroscena piccanti e vicende finora sconosciute al grande pubblico saranno protagoniste dell’incontro di Voltaggio.

L’evento si inserisce nell’ambito delle iniziative della quarta edizione di “Attraverso festival”, manifestazione culturale nata dal territorio, con un programma artistico originale, che cerca di unire sempre la qualità della proposta al giusto tasso di popolarità e che si declina perfettamente sui luoghi che lo ospitano: Langhe, Monferrato, Appennino Piemontese e Roero diventano così, tra spettacoli, concerti, incontri, un unico scenario diverso per caratteristiche, ma uguale per potenzialità e armonia.