Grande successo per la Biblioteca Civica Estiva

TORTONA - Hanno ottenuto buoni risultati i due progetti sperimentali avviati ad inizio estate nella Biblioteca civica “Tommaso de Ocheda”, come sottolinea il vice Sindaco ed Assessore alla Cultura Fabio Morreale: "Il successo di queste iniziative dimostra che l'esperimento è riuscito e andrà ripetuto, magari rimodulandone alcuni aspetti. In particolare stiamo ragionando su un anticipo delle aperture serali il prossimo anno, iniziando cioè da metà maggio per concludersi a luglio, quando, come prevedibile, le presenze vanno diminuendo. Anche il progetto MLOL potrebbe essere ulteriormente potenziato, per garantire ad esempio un maggior accesso alla consultazione di quotidiani e riviste, servizio che ha ottenuto particolare apprezzamento da parte degli utenti".

Nel dettaglio l’apertura straordinaria delle sale di lettura e studio nelle ore serali, denominata “Libri di Sera” ha registrato mediamente quaranta presenze giornaliere, con punte di cinquanta nel periodo in cui gli studenti delle scuole superiori erano impegnati nella preparazione dell’esame di Stato; "Biblioteca d'estate", riducendo il periodo di chiusura al pubblico solo nei giorni dal 12 al 23 agosto, ha poi messo in evidenza un discreto numero di presenze per la consultazione ed una buona attività per quanto riguarda sia il prestito librario che quello relativo ai dvd.

Infine, va sottolineato anche il buon numero di accessi alla piattaforma MLOL per il prestito di libri, un buon numero dei quali anche in lingua straniera, e la consultazione di giornali e riviste online: l'incremento dei dati di accesso nel periodo estivo da parte degli utenti anche da località di villeggiatura o da aree non servite da edicole è una conferma dell'utilità del servizio.