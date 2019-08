Grigi, due gol e due rossi: col Gozzano finisce in parità

ALESSANDRIA - Partita rocambolesca al ‘Moccagatta’, dove l’Alessandria debutta in campionato conquistando un punto (2-2) contro il Gozzano.

Ospiti in vantaggio al 22’ del primo tempo con Tomaselli, che sfrutta una ripartenza su palla persa da Dossena (il suo tiro, smorzato da Prestia, beffa Valentini).

Nella ripresa, specialmente dopo l’ingresso di Arrighini, l’undici di Scazzola cambia marcia: prima il neo-entrato attaccante coglie il palo di testa al minuto numero 11, poi nel giro di tre minuti i grigi ribaltano il punteggio con Chiarello (testa su cross ancora di Arrighini) ed Eusepi (incornata su cross di Cambiaso).

Chiarello sfiora il tris con un tiro a giro dal limite (palo), poi la doppia espulsione di Sciacca e dello stesso Eusepi ridanno fiato al Gozzano, che firma il pari con Bukva e, nel finale (in dieci per l’infortunio di Spina, a cambi esauriti, nello scontro con Eusepi), spinge alla ricerca del successo. Ma il risultato non cambia più.

ALESSANDRIA (3-4-2-1: Valentini; Sciacca, Prestia, Dossena (39’st Gjura); Cambiaso (39’st Cleur), Suljic, Gazzi, Celia; Chiarello (44’st Castellano), Sartore (9’st Arrighini), Eusepi. A disposizione: Marletta, Ponzio, Akammadu, Gerace, Crisanto, M’Hamsi, Filip. Allenatore: Scazzola

GOZZANO (4-1-4-1): Crespi; Tordini, Rizzo, Emiliano, Tumminelli (23’st Zucchetti; 29’st Barreto); Guitto; Tomaselli (29’st Bruzzaniti), Rolle (13’st Spina), Palazzolo (29’st Bukva), Concas; Pozzebon. A disposizione: Tintori, Salvestroni, Mutti, Rabuffi, Di Giovanni, Fasolo, Secondo. Allenatore: Sassarini

ARBITRO: Adalberto di Pistoia

COLLABORATORI: Torresan di Bassano del Grappa e Ceolin di Treviso

RETI: pt 22’ Tomaselli (G); st 25’ Chiarello (A), 28’ Eusepi (A), 37’ Bukva (G)

NOTE: giornata calda, terreno in perfette condizioni; spettatori 2mila circa (di cui 960 paganti e 923 abbonati; espulsi Sciacca dell’Alessandria per doppia ammonizione al 32’st e Eusepi dell’Alessandria al 35’st per doppia ammonizione; ammonito Tumminelli del Gozzano; calci d’angolo 6-2 per l’Alessandria; recupero 0’pt+5’st