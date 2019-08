Cori da stadio e tante lacrime per l'ultimo saluto ad Alex

Cori da stadio, palloncini, fumogeni bianchi e tanti applausi per l’ultimo saluto a Alex Zambrano: il “Girardengo” di Novi, lunedì, ha ospitato la cerimonia d’addio per il 18enne di Basaluzzo morto mercoledì scorso, dopo oltre dieci giorni di coma, a seguito dell’incidente stradale in cui era rimasto coinvolto il 9 agosto alla periferia di Casal Cermelli.