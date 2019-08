Adesso il "cavalcaferrovia" preoccupa i tortonesi

TORTONA - In poco più di un anno si è passati dall'ordinanza comunale che vietò il transito sul ponte ai mezzi pesanti alle barriere di cemento che restringono la carreggiata fino alle dimensioni di poco più di un’automobile per finire ai sostegni in ferro collocati di recente.

Dopo la tragedia del crollo del ponte Morandi, i tortonesi si interrogano sullo stato del cavalcavia sulla statale per Voghera che versa in uno stato di degrado ed incuria preoccupante, ma il Comune non può intervenire direttamente.

Leggi e approfondisci la notizia - CLICCA QUI