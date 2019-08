Gabusi risponde sulla Casale-Mortara: estate 2020

TORINO - Non si è fatta attendere la risposta dell'assessore regionale ai trasporti Marco Gabusi, al quale questa mattina il sindaco di Casale Federico Riboldi si è appellato affinchè sostenga la causa di una rapida riattivazione della linea ferroviaria Casale - Mortara, da tempo sottoposta a rinvii.

L'assessore prospetta la riattivazione per la prossima estate (nel 2020), non disdegnando l'ipotesi un ripristino ancor più celere.

Di seguito la risposta integrale:

Gentile Sindaco, caro Federico,

ti ringrazio per la lettera aperta in cui rammenti la situazione della tratta ferroviaria Casale-Mortara, chiusa dal 2010.

Lasciami ricordare come la riapertura della linea sia stata annunciata più volte nel corso degli anni e siano stati disegnati diversi scenari per il ripristino del servizio. Un primo ripristino era stato ipotizzato a fine 2014 per riattivare l’esercizio in occasione dell’Expo 2015, poi rimandato a settembre 2015 e successivamente a dicembre 2018. Tutti gli scenari ipotizzati comportano costi di esercizio annuali non indifferenti, a cui vanno aggiunti i costi per la riattivazione della linea, di cui si occupa RFI, e per la riorganizzazione dei passaggi a livello.

Dopo anni di annunci e rettifiche, sono felice di poter dire che ci sono buone notizie. Il cambio di marcia che auspichi nella tua lettera c’è stato: RFI sta completando i lavori di riattivazione della linea e siamo impegnati per trovare il locomotore diesel adatto alla linea con cui daremo il via alla fase di test, essenziale per riaprire, successivamente, il servizio ai cittadini.

Promettere tempistiche è complicato ma tenendo conto che le implementazioni dei servizi, normalmente, avvengono in coincidenza con il cambio orario (giugno e dicembre), vorremmo che la prossima estate la tratta fosse riattivata, non disdegnando evidentemente ipotesi migliorative.

Il condizionale è d’obbligo, poiché il materiale rotabile non è ancora disponibile, ma sarà mia cura seguire con particolare attenzione il percorso di individuazione dei mezzi in modo che non si perda altro tempo e i cittadini possano nuovamente usufruire di un servizio utile.

Sono certo che condivideremo presto la notizia della riattivazione della linea con te, i sindaci e gli enti del territorio.

Cordialmente,

Marco Gabusi

Assessore Trasporti, Infrastrutture, Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Personale e organizzazione