Giuseppe Cederna racconta Odisseo a Morbello

Abbiamo incontrato Giuseppe Cederna venerdì 23 agosto nel piccolo comune di Morbello in occasione di una delle tantissime tappe del Festival Attraverso. L’Associazione attiva nel paese da pochi anni, I Corsari di Morbello, così chiamata in onore di Gaber e Jannacci di cui molti associati sono fan, ha infatti voluto fortemente che anche la loro piccola comunità facesse parte di quello che è ormai un must del fine estate a cavallo delle province di Alessandria,Asti e Cuneo.

Giuseppe Cederna racconta Odisseo - Prima parte

Cederna è così stato chiamato per raccontare la storia di Odisseo, primo tra i migranti della Storia, simbolo di un tempo lontano mai così vicino. La piccola comunità di Morbello è infatti molto sensibile ai temi dell’accoglienza del prossimo e ha fatto la sua parte con orgoglio, accogliendo venti migranti africani integrati nella vita del paese. Una serata quindi molto speciale con tantissimo pubblico e una degustazione di prodotti locali al termine dello spettacolo, organizzata dall’associazione stessa.

Giuseppe Cederna racconta Odisseo - Seconda parte