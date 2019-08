Per i lavori su tre edifici scolastici, 5 milioni di euro

ALESSANDRIA - L’efficientamento energetico, la messa in sicurezza e l’adeguamento normativo degli edifici scolastici dal punto di vista delle norme antincendio e antisismiche continuano ad essere uno degli obiettivi-cardine su cui si sta impegnando convintamente l’Amministrazione Comunale di Alessandria.

Che ha previsto lavori di adeguamento degli edifici scolastici per un valore di 5 milione di euro, grazie alla variazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021 e a dei contributi messi a disposizione dal Governo.

Per Alessandria si tratta di 5 milioni di euro complessivi che si intendono utilizzare per intervenire su tre scuole: la Cavour, la Straneo e la Morando.

I due Ministeri hanno posto delle scadenze ravvicinate: il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 30 agosto e il Ministero dell’Interno il prossimo 15 settembre. Da qui l’esigenza di accelerare al massimo i tempi per poter inviare a Roma le domande di contributo per le quali occorreva preliminarmente l’adozione dell’aggiornamento al Programma Triennale delle Opere Pubbliche che la Giunta Comunale ha prontamente deliberato.

“Questa Deliberazione — hanno dichiarato Giovanni Barosini, assessore alle Opere e Lavori Pubblici eSilvia Straneo, assessore all’Edilizia Scolastica — segna l’avvio di un percorso complesso, su base pluriennale, con cui intendiamo porre massimamente l’attenzione sugli edifici scolastici della nostra città e dei nostri sobborghi. Lo facciamo nella consapevolezza di quanto sia importante che i nostri studenti vivano l’esperienza didattica e di crescita culturale in scuole che, anche a livello strutturale, siano pienamente in regola e idonee sotto l’aspetto sia delle norme antincendio e antisismiche che di quello dell’efficientamento energetico. Con il pieno e concorde sostegno del sindaco e dell’intera giunta, l’atto approvato mette in luce non solo la sensibilità su questi aspetti, non solo la competenza e celerità di intervento delle direzioni e settori comunali competenti in materia, ma anche la filosofia complessiva che ci ispira e che intendiamo concretizzare per conseguire al meglio gli obiettivi che ci siamo preposti. Una impostazione che considera strategico, data anche la attuale situazione economico-finanziaria dell’Ente, il reperire contributi pubblici esterni al nostro comune che ci possano supportare nel consolidare i processi di efficientamento e miglioramento complessivo degli edifici scolastici alessandrini, a servizio dei nostri studenti e per il loro migliore sviluppo educativo e culturale”.