Servizio Civile: a settembre il nuovo bando

ALESSANDRIA - Nel mese di settembre sarà pubblicato il nuovo Bando Ordinario del Servizio Civile Universale per il 2020: un bando nell’ambito del quale il Comune di Alessandria offrirà ai giovani interessati la possibilità di scegliere tra 9 progetti approvati e finanziati.

Che sono: “Libri in città: lettori speciali in carcere, in ospedale, negli ambulatori”– Biblioteca Civica “Francesca Calvo” sede Piazza Vittorio Veneto 1 - Volontari n. 4, “Una comunità educante” – Ludoteca “C’è sole e luna” sede Via Verona 103 (4 vol.) – ReMix “Centro di riuso creativo” sede Via Pietro Nenni 72 (2 vol.) - Centro Gioco Bianconiglio sede Via Gambalera 74 (4 vol.) - Volontari n. 10 , “Un Museo in rosa. Nonne, madri, figlie: generazioni a confronto ” – Museo Etnografico “C’era una volta” sede Piazza della Gambarina 1 - Volontari n. 4, “Visual Cultura” – Ufficio Cultura Palazzo Cuttica sede Via Gagliaudo 2 - Volontari n. 4 , “Giovani per i Giovani” – Ufficio Servizio Civile sede Piazza Giovanni XXIII 6 – Volontari n. 2 , “Una Città in Comune: giovani volontari al front-office dell’URP Comunale”– Ufficio Relazioni con il Pubblico – sede Urp Piazza della Libertà 1 - Volontari n. 2 , “Libero Accesso II: per una cultura della piena accessibilità” – Servizio Musei Civici – sede Piazza Vittorio Veneto 1 - Volontari n. 4, “Crea(t)tivi: creatività e protagonismo giovanile in città” – Ufficio Giovani sede Via Gagliaudo, - Informagiovani – sede piazza della Libertà 1-Volontari n. 4, “Noi siamo natura” – Giardino Botanico “Dina Bellotti” – sede Via Giulio Monteverde 24 - Volontari n. 6.

Quest’anno, per la prima volta, la candidatura dei giovani avverrà esclusivamente in modalità on-line grazie ad una specifica piattaforma, raggiungibile da PC fisso, tablet o smartphone, cui si potrà accedereattraverso SPID, il “Sistema Pubblico d'Identità Digitale”. Quindi i giovani dai 18 ai 28 anni potranno cominciare a richiedere lo SPID con un livello di sicurezza 2; sul sito dell’AGID - Agenzia per l’Italia digitale (www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid) sono disponibili tutte le informazioni necessarie, anche con faq e tutorial.

Il bando dovrebbe restare aperto almeno un mese.

Per maggiori info è possibile rivolgersi a:

UfficioServizio Civile del Comune di Alessandria,

interno cortile Palazzo Cuttica (piazza Giovanni XXIII, Alessandria)

email: servizio.civile@comune.alessandria.it

tel. 0131 515.784/786