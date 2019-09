Il Castellazzo si illude, l'Hsl lo punisce nella ripresa

CASTELLAZZO BORMIDA - Il "Comunale" fa bene a Gigi Russo: nello stadio dove una sua doppietta decise lo spareggio per salire in Promozione due anni fa con la BonBonLu, il bomber principe della risalita del Derthona in Eccellenza mette a segno la prima rete ufficiale stagionale.

Il Castellazzo però è un cliente ostico e per tutto il primo tempo riesce a mantenere la propria porta inviolata resistendo agli attacchi degli ospiti. Nella ripresa però su un calcio d'angolo spunta la testa di Russo e Rosti deve arrendersi; azione fotocopia quella che poco prima del fischio finale porta al raddoppio Soumah bravo a trovare il tempo giusto per appoggiare in rete di testa un calcio d'angolo.