Dolcetto: patto fra Ovada, Diano d'Alba e Dogliani per la promozione comune

E' stato “benedetto” da Marco Protopapa, assessore regionale all'Agricoltura, al Cibo, a Caccia e Pesca, il protocollo d'intesa per la promozione comune del Dolcetto siglato ieri mattina presso il Centro Incontri della Regione Piemonte di Torino. Alla base dell'accordo, sottoscritto da Mario Arosio, presidente dell'Enoteca Regionale di Ovada, Anna Maria Abbona (responsabile della Bottega del vino Dolcetto di Dogliani) e Luca Casavecchia (gestore della Cantina Comunale dei Sorì di Diano d'Alba) c'è una comunione di intenti strategica per i tre territori. La partnership, suggellata in occasione dell'Anno del Dolcetto, punta ad attivare e a strutturare un percorso di collaborazione comune, non solo tra le realtà vitivinicole ma in modo più organico tra i territori che rappresentano un patrimonio per tutto il Piemonte.

