Bianchini: “Serve più illuminazione in corso Carlo Marx”

ALESSANDRIA - La prima richiesta di un intervento in una particolare zona di corso Carlo Marx al quartiere Cristo da parte del capogruppo di SiAmo Alessandria, Giuseppe Bianchini, è di 12 anni fa. Nel 2007. Poi ripetuta nel 2009, nel 2010, 2011 e 2017. E ora ci riprova con una interpellanza rivolta al sindaco Cuttica di Revigliasco e alla giunta di Alessandria.

Il problema è su corso Carlo Marx dal civico 101 al 137, nel tratto tra l'incrocio con via Casal Cermelli per proseguire fino alla cosiddetta “Cupola”. Qui i pali della luce erano stati installati prima della piantumazione degli alberi che ora si “intrecciano” con l'illuminazione che non risulta più “adeguata”, non garantendo la visibilità ai pedoni su quel tratto di marciapiede, specie nelle ore serali e notturne.

Il capogruppo Bianchini ricorda la “vitalità” del quartiere, che tanto in primavera quanto in autunno, è location di feste e manifestazioni che terminano anche ad ora tarda. E in quella zona sono molti sia gli abitanti, che rientrano a casa, che gli utenti che partecipano agli eventi e che parcheggiano le proprie auto lì.

“Questo ha reso necessario un mio nuovo intervento e una nuova richiesta all'amministrazione – spiega Bianchini – per pensare ad una efficace e adeguata illuminazione di quella zona cittadina. Una richiesta a tutela dei cittadini, per i quali la giunta comunale si è sempre spesa, assumendo in certi casi anche decisioni impopolari come il taglio delle piante di piazzale Berlinguer. Scelta fatta però a difesa della sicurezza della cittadinanza”.