Il maltempo concede tregua alla Notte Bianca

TORTONA - Bisognerà ringraziare Giove Pluvio che non ha ripetuto il diluvio che ieri sera ha flagellato sia la StraTortona che il concerto di Red Canzian a Castelnuovo Scrivia, ma la Notte Bianca tortonese per quello che si è potuto vedere finora è stata un buon successo di pubblico.



Molte le postazioni che offrivano esperienze differenti: dai concerti nelle piazze ai giochi fatti con materiali in legno di riciclo, dagli artisti di strada sul palco allestito in Piazza Duomo allo spazio per i bambini gestito da PazzAnimazione. In mezzo, alcune bancarelle per offrire lo street food, una per presentare Gestione Ambiente che è stata fra gli sponsor della manifestazione ed una suggestiva cena "in bianco" sotto i portici proprio davanti al Duomo e tanti negozi aperti e visitati dalla folla che si godeva finalmente le prime fresche brezze autunnali.



Il modo migliore per chiudere un'estate tutto sommato positiva con una nota curiosa: dopo averne vivacizzato molte serate, il grande assente di stasera era il bar Bardoneschi ma con una giustificazione più che valida. Il gestore, infatti, aveva programmato il suo matrimonio proprio nella stessa giornata ed ha appeso uno striscione alle vetrate per comunicarlo alla clientela.