Tortona ci crede di più, a Casale serve fiducia

BASKET A2 - SUPERCOPPA

La Bertram sbanca il 'PalaFerraris'. Il primo derby della stagione finisce nelle mani di Tortona (finale 67-78). Più avanti, più convinta la squadra di coach Marco Ramondino che vince con merito la sfida valida per la prima giornata di Supercoppa Lnp. Casale paga le assenze di Denegri e i problemi fisici di Roberts. Ma i rossoblù mostrano di avere meno spirito dei rivali e di non riuscire in questo momento a trovare la fiducia per superare i problemi e le difficoltà. (Foto Enzo Conti)