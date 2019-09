Le offerte del Centro per l'Impiego

LAVORO - Le offerte di lavoro attive presso il Centro per l'Impiego di Alessandria.

Offerte private

Azienda privata ricerca operaio idraulico

Mansioni: la risorsa dovrà svolgere lavori di idraulica , manutenzioni ed eventuali riparazioni su impianti di riscaldamento, condizionamento e sanitari. Il dipendente sarà dotato di mezzo aziendale per raggiungere le sedi di lavoro in provincia.Requisiti: indispensabile patente B, saranno valutati con priorità candidature con almeno minima esperienza nella mansione. Si richiede serietà, puntualità e voglia di apprendere. Sede di lavoro: Alessandria e provincia Tipologia di inserimento: iniziale tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.

Modalità di candidatura: gli utenti interessati all'offerta dovranno mandare il proprio curriculum vitae aggiornato alla mail info.cpi.alessandria@agenziapiemontelavoro.it indicando nell'oggetto il codice dell'offerta 9519 o la mansione ricercata "operaio idraulico"

Azienda privata ricerca aiuto cucina

Mansioni: preparazione e somministrazione cibi da asporto con utilizzo di friggitrice e piastra, farcitura panini e cottura di altri piatti semplici, servizio bevande al banco.Requisiti: età compresa tra i 20 e i 30 anni, preferibile qualifica alberghiera. Orario part time mattino o pomeriggio a turnazione con disponibilità a festivi nel periodo estivo.

Sede di lavoro: Alessandria centro Tipologia di inserimento: inserimento in apprendistato con possibilità di conferma definitiva.

Modalità di candidatura: i candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio curriculum vitae aggiornato alla mail info.cpi.alessandria@agenziapiemontelavoro.it inserendo nell'oggetto il codice dell'offerta 7666

Azienda privata ricerca autista consegnatario con patente B

Mansioni: Il candidato svolgerà la mansione di autista addetto/a alle consegne e ritiro merci per servizi giornalieri prevalentemente nei territori di Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta Requisiti: la candidatura ideale possiede patente b automunito, esperienza di più di due anni, si richiede flessibilità in quanto l’orario può variare in base ai servizi da svolgere Sede di lavoro: Alessandria con servizi giornalieri prevalentemente nei territori di Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato full time con prospettiva di assunzione a tempo indeterminato. Orario di lavoro dalle 8,30 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 18,00.

Modalità candidatura: i candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio curriculum alla mail: giacomo-guarino@libero.it.

Azienda privata ricerca tirocinante magazziniere

Mansioni: il candidato/a svolgerà la mansione di magazziniere Requisiti: la candidatura ideale possiede un diploma di scuola superiore,conoscenza di internet,età massima 35 anni, patente B automunito Sede di lavoro: Alessandria. Tipologia di inserimento: contratto di tirocinio full time. Orario di lavoro su due turni: 06,00 - 12,00 / 12,30 -14,00 oppure 13,30 - 19,30 / 20,00 - 22,00.

Modalità candidatura: i candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio curriculum alla mail: giacomo-guarino@libero.it.

Azienda privata ricerca 6 operatore socio sanitario

Mansioni: addetto/a assistenza anziani e disabili in residenza sanitaria assistenziale. Requisiti: la candidatura ideale possiede la qualifica di Operatore Socio Sanitario, la patente B automunito, preferibile ma non indispensabile corso anti incendio rischio elevato, attestato di primo soccorso o BLSD. Sede di lavoro: Piovera /Sale (Al). Tipologia di inserimento: contratto a tempo pieno determinato della durata di 12 mesi trasformabile in tempo indeterminato. Orario di lavoro su 3 turni (7-14, 14-21, 21-07) per un totale di 165 ore mensili.

Modalità di candidatura: i candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio curriculum vitae aggiornato alla mail: info@kepos.social.

Azienda privata ricerca tirocinante banconiere bar

Mansioni: la risorsa si occuperà di svolgere la mansione di banconiere bar addetto/a al servizio al banco, caffetteria, piatti freddi e riordino locali Requisiti: età compresa fra i 18 e i 29 anni, preferibile corso addetto/a sala bar Sede di lavoro: Alessandria. Tipologia di inserimento: tirocinio di inserimento lavorativo full time con prospettiva di trasformazione in contratto di apprendistato.

Modalità di candidatura: i candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio curriculum vitae aggiornato alla mail: info.cpi.alessandria@agenziapiemontelavoro.it indicando nell'oggetto il codice dell'offerta 9343.

Azienda privata ricerca tirocinante addetta/o al banco

Mansioni: la risorsa si occuperà di svolgere la mansione di banconista addetta/o alla vendita di prodotti per la panificazione Requisiti: dinamicità e disponibilità a lavorare part time e nei week-end. Sede di lavoro: Alessandria Tipologia di inserimento: tirocinio part time. Orario di lavoro da stabilire.

Modalità di candidatura: i candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio curriculum vitae aggiornato alla mail: carlo130877@hotmail.it.

Alleanza Assicurazioni seleziona 2 giovani diplomati o laureati per inserimento nella propria struttura organizzativa

Mansioni: i selezionati entreranno a far parte di "Generazione Alleanza" e diventeranno consulenti nuova generazione Requisiti:diploma o laurea, preferibile età inferiore ai 35 anni. Sede di lavoro: Alessandria. Tipologia di inserimento: inserimento iniziale come junior account con prospettiva di assunzione a tempo indeterminato.

Modalità di candidatura: gli utenti interessati all'offerta dovranno mandare il proprio curriculum vitae aggiornato alla mail stefania.mantelli@alleanza.it o alla mail massimo.mantelli@alleanza.it.

Offerte riservate alle categorie protette

per candidarsi a queste offerte è necessario presentarsi personalmente presso il centro impiego (non si accettano candidature via e-mail)

Azienda privata ricerca 2 operatore socio sanitario collocamento mirato assunzione nominativa disabili (art.1 L.68/99)

Mansioni: addetto/a all’assistenza di anziani non autosufficienti Requisiti: in possesso della qualifica professionale di O.S.S Sede di lavoro: Alessandria e Castelferro. Tipologia di inserimento: tempo determinato della durata di 7 mesi, part-time con turni 7-13,30, 7,30 -14, 14-20,30, 14,30 – 21, 21 – 07.

Modalità di candidatura: i candidati in possesso dei requisiti richiesti, dovranno recarsi personalmente entro il 13/09/2019 presso il centro impiego di appartenenza per effettuare la candidatura n° 9491

Azienda privata ricerca ingegnere di processo servizi sanitari collocamento mirato assunzione nominativa disabili (art.1 L.68/99)

Mansioni: addetto/a ai servizi sanitari di gestione e di processi ospedalieri. Requisiti: laurea in ingegneria biomedica o informatica, ottime conoscenze informatiche, necessità di reperibilità su turni pianificati sia feriali che festivi. Sede di lavoro: Alessandria/Voghera. Tipologia di inserimento: tempo determinato della durata di 7 mesi con scopo di assunzione.

Modalità di candidatura: i candidati in possesso dei requisiti richiesti, dovranno recarsi personalmente entro il 13/09/2019 presso il centro impiego di appartenenza per effettuare la candidatura n° 9493

Azienda privata ricerca facchino/magazziniere collocamento mirato assunzione nominativa disabili (art.1 L.68/99)

Mansioni: addetto/a movimentazione beni, facchino. Requisiti: esperienza necessaria, patente b Sede di lavoro: Alessandria. Tipologia di inserimento: tempo determinato della durata di 7 mesi prorogabile, part-time con orario dal lun al ven dalle 9 alle 14.

Modalità di candidatura: i candidati in possesso dei requisiti richiesti, dovranno recarsi personalmente entro il 13/09/2019 presso il centro impiego di appartenenza per effettuare la candidatura n° 9495.





Il Centro per l'Impiego offre alle famiglie la possibilità di aprire ricerche di personale per badanti, attingere all’elenco di personale Oss e svolgere colloqui conoscitivi per scegliere il personale maggiormente idoneo alle proprie necessità, il servizio è gratuito.

Il Centro per l’Impiego di Alessandria osserva il seguente orario: tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, dalle 8.45 alle 12.30. Il lunedì e il martedì pomeriggio l’ufficio rimarrà chiuso al pubblico (riceverà solo su appuntamento), via Cavour, 17 - tel. 0131/254671.