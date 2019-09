Domenica a San Maurizio L'Ura dal ben

CONZANO - Domenica, per il palinsesto di 'Colline in Festa' promosso dal Comune di Conzano, l'appuntamento è a Cascina Colma in frazione San Maurizio. Alle ore 16 la corte della bella location sarà la scenografia della rappresentazione teatrale “L’Ura dal ben”, portata in scena dal Collettivo Teatrale di Casale Monferrato.

Si tratta di un piccolo tributo alla cultura locale, una performance - garbata e divertente - che ripropone termini e modi di dire specifici della comunità monferrina, l’uso del suo dialetto, filastrocche e canti.

Immagini e didascalie, tecniche mimico-gestuali faciliteranno la fruibilità e la comprensione dello spettacolo anche da parte di chi non ha dimestichezza con la lingua piemontese.

Tra le fonti a cui si è ispirato il gruppo teatrale vi sono le ricerche di Teresio Malpassuto, di Franca Demagistri e di Franco Scarrone, cittadino onorario di Conzano. A ‘calcare le scene’ saranno: Marco Bersano, Ramona Bruno, Linda Chiola, Andrea Coppa, Melisia Deagostino, Silvia Guala, Giorgio Milani, Luca Peano, Mario Saldì, Licia Sesia, Sabrina Surbone.

Al termine dell’evento - a ingresso gratuito - sarà offerta una gustosa ‘merenda contadina’.

L’evento si svolge presso la Cascina Colma, in via Colma 17 a San Maurizio di Conzano. Nei pressi della cascina sarà allestito un ampio parcheggio per le auto nello spazio di un campo. La partecipazione è ad ingresso libero e gratuito.

Info: Comune di Conzano +39 0142 925132.