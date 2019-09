Festa del Vino, sabato 21 si cena (anche) al Castello

CASALE - Uno degli appuntamenti più attesi della prossima edizione della Festa del Vino del Monferrato Unesco, che inaugurerà venerdì, è sicuramente il secondo sabato di kermesse, il 21 settembre.

Mentre al Mercato Pavia impazzeranno gli stand enogastronomici tipici della grande sagra casalese, al Castello è previsto un evento di natura più intima ed esclusiva. Si tratta della Cena in Corte, un appuntamento su prenotazione durante il quale una tavola imperiale sarà allestita nel cortile per 100 buongustai, che assaggeranno un goloso menù monferrino realizzato grazie alla collaborazione di quattro ristoranti cittadini.

In abbinamento alle singole portate sono previsti i vini dei produttori soci del Consorzio Colline del Monferrato Casalese.

Questo il menù proposto:

A cura di Locanda Rossignoli antipasto: Tarte Tatin di Cipolle Rosse di Breme Caramellate con Mousse di Robiola alle erbette - Chef Marco Ginepro. Vino: Bollicine Metodo Martinotti (Produttore socio del Consorzio Colline del Monferrato Casalese).

A cura di Ristorante La Torre primo: Carnaroli in risotto con peperone al forno e crema d'acciuga - Chef: Patrizia Grossi. Vino: Grignolino del Monferrato Casalese Doc (Produttore socio del Consorzio Colline del Monferrato Casalese).

A cura di Accademia Ristorante secondo: Guancia di Vitello a lenta cottura accompagnata da crema di patate ratte e pere al Marsala - Chef: Daniela Palestro. Vino: Barbera del Monferrato Superiore Docg (Produttore socio del Consorzio Colline del Monferrato Casalese).

A cura di Ristorante Amarotto dolce: Mousse allo zabajone con Krumiri Amarotto - Chef Emanuele Zerbin

Sbriciolata con crema e fichi - Chef Simone Campana. Vino: Passito di Moscato (Produttore socio del Consorzio Colline del Monferrato Casalese)

Grissinificio: Nuovo Laboratorio Artigianale Pellegrino di Alessandria. Mescita a cura dell'Ais Casale Monferrato.

Prezzo del menù, inclusi vini, acqua, caffè e aperitivo di benvenuto: 50 euro a persona.

Prenotazione obbligatoria. URP del Comune di Casale Monferrato - tel. 0142 444339 in orario: da lunedì a venerdì 8.30-12.30; da lunedì a giovedì ore 14.30-16.30; dal venerdì pomeriggio alla domenica: tel. 328 5304866