Sabato a Conzano la prima de "L'originale"

CONZANO - Si terrà sabato 14 settembre in piazza Australia a Conzano la 'prima' de L'Originale, il mediometraggio scritto e diretto da Giacomo Capra, prodotto da Gianfranco Roati. La proiezione della pellicola, girata in Monferrato a luglio, sarà preceduto alle 19.30 da un apericena ad offerta il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza alle missioni di suor Stefanella in Tanzania e, alle 21, dalla proiezione del 'corto' Monferrato Sottosopra - Un viaggio verticale, a cura di Alessio Mattia e dei giovani dell'omonimo progetto.

La partecipazione alla serata è libera e gratuita. Per partecipare all'apericena è però necessaria la prenotazione al numero 0142 925132.