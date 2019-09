Intervista con Alessandro Barbero a San Cristoforo per Attraverso Festival

Nel Parco del Castello di San Cristoforo il 3 settembre scorso, Attraverso Festival ha coinvolto lo storico Alessandro Barbero in una conferenza dal titolo "Il Medioevo qui da noi", una lezione dove con i suoi racconti tra personaggi e avvenimenti storici, come di consueto, hanno coinvolto e catturato il tantissimo pubblico presente. Un'accoglienza inconsueta per un incontro sulla "storia" che sembrava di più un grande concerto aperto a tutti. Siamo partiti proprio da qui per la nostra chiacchierata con un personaggio che sta diventando sempre più noto per la grande passione con cui sa raccontare.