Juve, Champions amara: il Barcellona vince 2-0 al Moccagatta

ALESSANDRIA - Finisce male il playoff d’andata della Women’s Champions League per la Juventus: in un Moccagatta esaurito in ogni ordine di posti, infatti, il Barcellona passa 2-0 grazie alle reti di Putellas al 39’ e di Torrejon al 72’.

Nel finale spagnole in dieci per l’espulsione della Leon all’86’, ma il risultato non cambia più. Per le bianconere, a questo punto, un compito difficilissimo in vista del ritorno del prossimo 25 settembre.