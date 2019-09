Ad Acqui è già derby

ACQUI TERME - E' già big match alla seconda giornata: il derby di domenica alle 15 fra Acqui e Valenzana Mado all’Ottolenghi non è solo lo scontro fra le due squadre della nostra provincia più in forma di questo inizio di stagione, ma anche una lotta serrata fra bomber. Se Massaro ed Ivaldi fra i termali sembrano essere in stato di grazia, anche fra gli orafi Dispenza non manca mai di timbrare il cartellino e così la partita fra le uniche due squadre della nostra provincia ad avere vinto brillantemente la prima giornata di campionato (i primi in trasferta 2-0 sul Cit Turin, i secondi con il 3-1 casalingo sul Carrara 90) diventa un big match.

Scendono in campo alla ricerca dei primi tre punti dell'annata anche Asca e Gaviese: i ragazzi di Usai hanno collezionato due pareggi 1-1 prima del k.o. interno di mercoledì sera, ed ora ospitano una squadra molto forte fisicamente e combattiva come il Cit Turin con l’obiettivo di mantenere inviolata la porta; quelli di Guaraldo, archiviata la delusione per la doppia sconfitta in coppa, sono attesi sul campo del Trofarello corsaro all’esordio con il Barcanova per la missione tutto sommato possibile di muovere ancora la classifica dopo il pari con il Pozzomaina.

Orari diversi per le altre due alessandrine: nell'unico anticipo di giornata alle 14.30 l'Ovadese Silvanese, che ha appena ingaggiato l'ex Chieri e Castellazzo Sala, cerca di fermare la serie negativa di sconfitte in attesa del rientro di Tangredi e Briata o della risoluzione dei problemi sul tesseramento di Pastorino; un'ora dopo le altre l'Arquatese cercherà di sfruttare il momento positivo dopo i tre gol sul campo della Gaviese ospitando il Mirafiori che nel primo turno è stato fermato sul pari dall'Asca.