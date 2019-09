Oggi la Caserta Castellania arriva nel borgo di Fausto

Da Limestre, Dynamo Camp, un modello da seguire, creato da Paul Newman, a Sarzana, 120 chilometri per risalire verso Castellania e arrivare il giorno del compleanno del Campionissimo. La Caserta Castellania ha vissuto ieri il penultimo atto: discesa verso il mare e oltre 120 chilometri da pedalare, con scenari suggestivi che aiutano a comprendere quante bellezze d'Italia si possono scoprire e 'toccare' pedalando.

Lungo la strada incontri ciclistici, come quello con il meccanico di Mario Cipollini. A Marinella e poi a Sarzana un accoglienza indimenticabile, grazie all'assessora al commercio Barbara Campi, al delegato provinciale della Federciclo Maurizio Taddei e alle botteghe storiche: prima in corteo nelle vie del centro, scortati da jeep militari d'epoca e personaggi in costume (anche la Dama Bianca), poi nel cortile del Comune, tutto addobbato di bianco e celeste, gran finale con una torta che anticipa il compleanno centenario di Fausto. Festeggiato anche in musica, con 'Note sui pedali'.

Oggi l'ultima frazione, verso Castellania Coppi in una giornata che sarà memorabile.