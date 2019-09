Ovadese: primo punto della stagione

OVADA - Muove la classifica l'Ovadese Silvanese che torna dal campo del Carrara 90 con un pareggio 0-0. Gara a tratti ben giocata dalla formazione nero arancio che può solo recriminare su un paio di occasioni non sfruttate al meglio. Nel complesso c'è però stato molto equilibrio. In avvio il modulo è ancora diverso. Mister Mario Benzi sceglie di avanzare Anania dietro le due punte Dentici e Rossini. A centrocampo c'è l'esordio per il giovane Oddone e il neo arrivato Sala. In difesa conferma per la coppia centrale Lovisolo – Martinetti. Ai loro lati Perassolo (a destra) Barbato a sinistra.



L'occasione più ghiotta per gli ovadesi arriva alla mezz'ora. Punizione dalla tre quarti di Anania, sulla traiettoria irrompe in area Oddone che insacca di piatto; l'arbitro annulla per fuorigioco. Squadra di casa a sua volta si vede annullare un gol per una posizione al limite. In avvio di ripresa l'Ovadese tiene il pallino del gioco ma deve affidarsi a Gallo per non capitolare. E' poi Dentici a sfiorare il gol in due occasioni: direttamente su punizione centrando la traversa e con un bel sinistro respinto dal portiere.

«La squadra – ha commentato al termine il direttore sportivo Marco Tagliafico – ha giocato con l'atteggiamento giusto cercando di fare la partita. Riteniamo quindi che la prestazione sia positiva. Peccato per il risultato, poteva starci qualcosa in più ma in questo momento non siamo nemmeno troppo fortunati».